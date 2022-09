Bici Lab Andorra, un concepte innovador de museu de la bicicleta que integra experiències interactives

Dimecres, dia 5 d’octubre, a les 18.30 hores, s’inaugurarà el nou espai de 1.700 metres quadrats que aplega una de les col·leccions de bicicletes històriques més destacades del món, una exposició temporal gratuïta sobre la dona i la bicicleta, i espais interactius i simuladors per a millorar l’experiència dels usuaris.

Bici Lab Andorra és una iniciativa impulsada pel Comú d’Andorra la Vella i que s’integrarà a l’oferta cultural i museística de la parròquia i del país. L’eslògan ‘Molt més que devorar quilòmetres’ explica l’essència d’un equipament cultural que neix com a molt més que un museu.

L’equipament, que es troba al centre d’Andorra la Vella -a la Plaça Lídia Armengol sota del Consell General i de l’escultura dels Set Poetes de Jaume Plensa-, s’estructura en dos nivells. A peu de carrer es troba l’exposició temporal gratuïta, la botiga i l’accés al museu, l’entrada del qual costa 5 euros (a meitat de preu per a joves, gent gran i un ampli ventall de col·lectius. Cal destacar que l’entrada és gratuïta el primer i tercer dissabte de cada mes per a aquelles persones que vagin al Bici Lab Andorra en bicicleta).

A l’exposició permanent s’hi accedeix a través d’una gran escalinata de bicicletes, un espai que dona entrada als dos relats que s’expliquen: d’un cantó l’evolució de la bicicleta, i d’altre, la relació d’Andorra amb el món del ciclisme. És en aquest darrer espai on la tecnologia pren més relleu. Els visitants poden trobar des d’ulleres de realitat virtual, fins a simuladors per a experimentar la sensació d’ascendir el Coll d’Ordino en bici de carretera o fer un descens al Bikepark de Vallnord.

El museu es completa amb una mediateca on mitjançant pantalles tàctils els visitants poden obtenir informació complementària de l’equipament i detalls de la col·lecció que alberga. L’usuari també tindrà l’oportunitat de conèixer una reserva visitable, la Cova d’Alí Babà, un espai on s’emmagatzema bona part de la col·lecció i que s’obrirà al públic com a activitat especial en moments molt concrets de l’any.

El centre obrirà les portes de 10 a 18 hores (de dimarts a dissabte entre novembre i març, i de dimarts a diumenge d’abril a octubre) amb la voluntat de crear sinergies amb tot el teixit relacionat amb el món de la bicicleta; ser un lloc dinàmic amb una renovació constant de la col·lecció, i exposicions temporals; i amb la programació d’actes de tota mena al voltant de la bicicleta i la cultura ciclista perquè esdevingui una àgora on donar veu a totes les veus del món del ciclisme.

La campanya de difusió del Bici Lab Andorra s’inicia aquest dijous a nivell nacional i, també, fora de les nostres fronteres amb la participació del responsable de l’equipament, Eduard Tarrés, a la fira Sea Otter Europe, un gran festival de ciclisme que té lloc a Girona els dies 23, 24 i 25 de setembre. Enguany aquesta fira compta, a més, amb una nodrida representació d’empreses i entitats del país que tenen vinculació amb el món de la bicicleta i on també hi pren part Andorra Turisme.

Una col·lecció de bicicletes excepcional

El Bici Lab Andorra neix i es nodreix a partir d’una de les millors col·leccions mundials de bicicletes de tots els temps. Es tracta de la col·lecció Riberaygua, cedida per la família al Comú d’Andorra la Vella, formada per tres centenars de peces a través de les quals es pot resseguir l’evolució de la bicicleta, des de la invenció del seu antecedent immediat, la Draisina l’any 1817, fins a l’obsessió actual dels fabricants per a trobar els materials idonis cada vegada més eficients per a produir bicicletes. La mostra permanent arrenca amb un centenar de peces exposades, una part de les quals anirà canviant periòdicament per a oferir noves aproximacions al món de les dues rodes.

Aquesta col·lecció, iniciada cap a 1970 per Bonaventura Riberaygua i que avui dia continuen el seu fill i net, anirà sortint a la llum de forma dosificada. El Bici Lab Andorra té vocació de sorprendre i oferir en cada visita una experiència diferent.

‘La dona i la bicicleta’, primera exposició temporal i gratuïta

La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per a lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.

Quinze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de finals del segle XIX fins als nostres dies. D’utilitzar la bici com a eina per a escapar del control de marits i pares, a lluitar per la igualtat en el ciclisme professional.

L’exposició es complementa amb testimonis audiovisuals de dones ciclistes professionals des de diferents prismes.

Festa inaugural i entrada gratuïta durant una setmana

L’acte inaugural del proper 5 d’octubre es clourà amb l’espectacle Sobre rodes, amb les acrobàcies i piruetes de circ de l’artista Yldor, que tindrà lloc a les 19.30 hores a la plaça Lídia Armengol, just enfront del museu. També hi haurà portes obertes a les instal·lacions del Bici Lab fins a les 21 hores.

A més, des de la inauguració i fins al diumenge 9 d’octubre, l’equipament es podrà visitar gratuïtament dins de l’horari d’obertura habitual, i també s’oferiran visites guiades a l’espai cada dia a les 10, les 12 i les 17 h, mitjançant reserva telefònica prèvia.