Bibliopiscina, contacontes i taller de tatuatges a Encamp

Cartell de les activitats dels dimarts de juliol a la piscina de la Mola (Comú d’Encamp)

Des de la setmana passada han tornat, a Encamp, les activitats de la bibliopiscina. Durant els matins dels dimarts 4, 11, 18 i 25 de juliol, la piscina de la Mola acollirà tallers, contacontes i lectura de diferents històries, tot a tocar de la piscina. A més, hi haurà llibres d’ocasió per a tothom qui vulgui gaudir d’una lectura diferent.

Aquest dimarts, 11 de juliol, hi haurà el contacontes ‘Ho vull tot’, d’Eloi Moreno i un taller de tatuatges

Veruca era una nena que ho volia tot. I sempre ho volia Ja! Volia el que tenien els seus amics, volia el que veia a les botigues, volia el que sortia en la tele, en internet, en les revistes… Tot, tot, tot, ho volia! De vegades per a divertir-se no cal comprar res, únicament emprar la imaginació i la creativitat. Per això en acabar el conte, es farà un petit taller de tatuatges molt divertits.

Totes les activitats de la Bibliopiscina, a Encamp, són gratuïtes i estaran amenitzades per tècnics del comú i monitors, que guiaran i ajudaran als assistents en les diferents activitats.