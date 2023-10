Bíblia de supervivència: “Sobreviure a Andorra”, d’Aleix Mañosas

Coberta del llibre “Sobreviure a Andorra”

L’economia del Principat va ser la segona d’Europa que més va créixer durant el 2022. Això fa encarir els pisos, que els productes de primera necessitat pugin el preu i, en general, que costi més arribar a final de mes. Com cal administrar-se per a poder tenir unes finances personals sanes i que permetin fer front als imprevistos que la vida pot anar presentant?

“Sobreviure a Andorra” és un compendi amb el qual, Aleix Mañosas, ofereix una sèrie de consells pràctics perquè l’economia de la llar funcioni millor, des de petites despeses que es poden estalviar o rebaixar, a com invertir els estalvis per a obtenir-ne rendibilitat. L’autor aporta, en aquesta publicació, reflexions amb exemples que poden ser d’utilitat per a l’economia domèstica.





Text de la contraportada

El preu dels pisos no para de créixer a una velocitat desconeguda des de la darrera crisi immobiliària. La cistella de la compra és cada cop més cara. Aquestes pujades de preus no serien gaire preocupants si no fos que també hi ha un altre problema: els salaris no s’incrementen a la mateixa velocitat. D’aquesta manera, resulta difícil arribar a final de mes. Tot aquest panorama planteja un futur força complicat. Què passarà a la jubilació? Es podrà accedir a la pensió per a fer front a les despeses? La resposta més probable és que no.

En aquest llibre hi ha diferents tècniques i mètodes per a poder estalviar, així com vies diferents de treure rendiment als diners que es puguin acumular. Tot això amb un únic objectiu de cara al futur: poder viure, en lloc de sobreviure a Andorra.





Aleix Mañosas (Escaldes-Engordany, 1983)

És soci, juntament amb la seva dona, de l’empresa R&A Consultors, dedicada a l’assessorament comptable i fiscal per a empreses i particulars. Va treballar al sector bancari 10 anys, on va aconseguir experiència en diferents vessants de l’assessorament financer. És membre de la European Financial Planning Association des de l’any 2009, on col·labora com a formador per a diversos col·lectius professionals arreu d’Espanya. Ha format part de diferents clubs esportius i associacions culturals del país. És col·laborador habitual de Ràdio Nacional d’Andorra, on parla de forma planera sobre temes d’economia domèstica.





Les dades

Títol: Sobreviure a Andorra (consells per millorar les finances personals)

Autor: Aleix Mañosas

Edita: (Llamps i Trons)

Pàgines: 124

Enquadernació: Rústica amb solapes

ISBN: 978-99920-3-389-0

Preu de Venda al Públic: 18 euros