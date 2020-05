Bessons iniciaran una nova etapa vital entre 25 i el 31 de maig

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Moments d’obligada introspecció i gestió de la frustració. Amb el Sol per Casa III, augment de la mobilitat amb més desplaçaments i també de gestions burocràtiques.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Inclinació a donar-se un malentès amb una persona amiga. Procura deixar les coses ben clares per evitar problemes. Una persona del passat sentimental pot fer-se present.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

FELICITATS! El Sol entra al teu signe i inicies una nova etapa vital. Recuperes antics contactes i fins i tot alguna amistat perduda en el temps. Tendència a ser més pragmàtic.



Cranc



al 21 de juliol

Has portat força bé el confinament, però vius un període de canvis, amb més energia i necessites augmentar l’exercici físic. Obligacions relatives al sector de la parella.



Lleó



al 21 d’agost

El Sol a Casa XI inclina a fer una certa previsió econòmica per estar més tranquil en el futur. Pots recuperar algun tipus de teràpia o tractament que et fa sentir bé.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Si tens família política pot ser un temps de tensió. Si uses el costat prudent, en sortiràs més airós. Pots conèixer a algú que t’atrau, però això sí, molt diferent a tu.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La salut és un assumpte prioritari per tu, i que passa per davant algunes exigències laborals. Reactivació d’un tema jurídic pendent. Practiques més esport i tens més ànim.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Mart transitant per Casa V activa el sector sentimental però també adverteix que pots idealitzar en excés. Estàs molt receptiu i connectaràs amb els més vulnerables.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El Sol per Casa VII inclina a gaudir d’un període més relacional, amb un augment dels contactes. Si vius una etapa de certa recessió econòmica, en sortiràs, és temporal.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Avances cap a un lloc de més responsabilitat o bé assolir noves funcions. La millora econòmica haurà d’esperar una mica. Convé estar a l’aguait, no mostrar totes les cartes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Es pot donar l’escenari adequat perquè treballis des de casa i no per la situació actual, sinó perquè és el que vols. En somnis trobes claus per entendre el teu passat.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Et sents molt actiu i has de moderar l’ímpetu per poder arribar a bon port. Si vius amb els pares, ja necessites independitzar-te, però potser hauràs d’esperar un temps.