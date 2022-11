Bescuit de Carabassa

La carabassa és un aliment de temporada i, precisament, ara, se’n poden trobar a la majoria de verduleries i altres establiments d’alimentació. A més, en ser la temporada, el seu preu també és més raonable. Per tant, et proposem preparar un pastís de carabassa que resultarà tan gustós com fàcil de fer en tan sols cinc passes.

Ingredients (per a 10 persones)

300 g de carabassa.

250 g de farina.

250g de sucre blanc o bru.

3 ous

1 sobre de Llevat en pols.

1 culleradeta d’essència de vainilla.

Sal

150 ml d’oli

Preparació: