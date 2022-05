Berrugues comunes i els seus tractaments

Les berrugues són creixements anormals de les cèl·lules, produïdes pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) i solen transmetre’s pel contacte directe, ja sigui per les mucoses de la pell o per compartir utensilis de manicura o objectes com tovalloles, mocadors, roba o estris.

Això sí, per a produir-se el contagi, el virus ha de poder trobar una via d’entrada, sigui per una esgarrapada o una ferida oberta.

Les berrugues en general són indolores i solen créixer en qualsevol part del cos, si bé són més propensos la cara, el coll, les mans i els peus.

El 60% d’elles no deixen cap cicatriu i solen desaparèixer per si soles al cap del temps, per la qual cosa mai has d’arrencar-les o tallar-les.

Malgrat les berrugues no solen fer mal, tal i com explicàvem al principi, si molesten, fan mal, o per estètica ens resulten incòmodes, sempre podem extreure-les, això sí, sempre, sota supervisió mèdica.

Hi ha diversos tractaments per a la seva eliminació:

làser

cirurgia menor

aplicant àcid tricloroacètic

amb Crioteràpia (refredament a base de nitrogen líquid),

medicaments.

Com dèiem sempre davant qualsevol dubte, és recomanable demanar cita amb un dermatòleg, ja que ell podrà examinar la berruga per a assegurar-se que és benigna i descartar altres anomalies (per exemple del sistema immunitari), així com decidir quin tractament és més aconsellable per a la mena de berruga de la qual es tracti.