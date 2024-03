Berna Coma participa en la Comissió Permanent de l’APCE

Reunió de la Comissió Permanent de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (Consell General)

La Comissió Permanent de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) s’ha reunit, aquest dijous, a París (França). En aquesta reunió han participat una cinquantena de membres de l’APCE, entre els quals, la consellera general, Berna Coma, que hi ha assistit com a vicepresidenta de l’organisme.

En la sessió d’aquest dijous, la Comissió Permanent de l’APCE, a part de tractar temes de funcionament i la preparació per la sessió plenària de l’abril, també ha aprovat dos informes, ambdós amb el vot a favor de Berna Coma, presidenta de la delegació del Consell General a l’APCE, sobre ‘El dret a la llibertat d’informació: garantir l’accés als documents històrics’ i ‘Les situacions laborals precàries i irregulars dels treballadors migrants’.

En el cas del primer informe aprovat, es fa una crida als estats membres del Consell d’Europa que encara no ho hagin fet, a què ratifiquin la Convenció del Consell d’Europa sobre l’Accés als documents públics (Convenció de Tromsø) a fer-ho com més aviat millor amb la finalitat de donar suport als grups de la societat civil que treballen per a la preservació de la memòria històrica. L’informe fa referència al fet que els documents històrics i els arxius han de ser conservats al seu país d’origen i en els casos en què estiguin en possessió d’altres països, els Estats haurien de negociar la seva restitució.

Pel que fa a l’informe sobre les situacions laborals dels treballadors migrants, es fa una crida perquè els països s’adhereixin al marc jurídic internacional existent i reclama que s’implementi de manera eficaç. A més, l’informe recomana als estats membres del Consell d’Europa incloure l’adopció de polítiques estructurals per a protegir els drets socials i laborals dels treballadors migrants, mitjançant inspeccions de treball eficients, programes de regularització, reunificació familiar i campanyes de conscienciació.

Finalment, també promou un accés efectiu a la justícia i sancions adequades, indispensables per a garantir assistència i protecció jurídica als treballadors migrants.