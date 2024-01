Beneficis de tenir una mascota a l’oficina

Un gos amb ganes de jugar (iStock)

Encara que pugui semblar una cosa inusual, la veritat és que portar a la mascota al centre de treball comporta diversos beneficis, tant per a l’empleat com per a la mateixa companyia. Un dels majors beneficis és que les mascotes ajuden a reduir el nivell d’estrès, cosa que fa que el treballador desenvolupi la seva activitat amb menys nerviosisme, a part de contribuir a buidar la ment durant els minuts que es pugui estar en contacte amb ell.

A més, l’empleat també estarà més concentrat, ja que no ha de pensar en com estarà la mascota a casa i sola. Tenint a l’animal de companyia a prop, s’està més tranquil sabent que està ben atès en l’espai que les empreses habiliten per a ells.

Aquests dos beneficis redunden al seu torn en un tercer: l’augment de la productivitat. Com que no estan preocupats per ells, i se senten més feliços per estar prop dels animals de companyia, s’observa una major activitat en els empleats i més bon humor, generant un millor ambient en l’oficina o centre de treball.

I un altre benefici: millora la comunicació entre els companys de treball, a part d’estimular el treball en equip. També es veu un augment de la creativitat per tenir la ment més buidada i tranquil·la.





Per animalmascota.com