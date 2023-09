Beneficis de rentar el teu cabell només amb condicionador

Una dona amb una cabellera saludable (AMIC)

La meravellosa rutina d’anar cada dia a la platja o a la piscina ens condemna a rentar-nos el cabell cada dia, per a alliberar la cabellera de la petjada de la radiació solar, la sorra, el clor i el salnitre. Encara que sent conscients de l’agressió que suposa l’estiu, a vegades tenim la temptació de passar una mica d’aigua i ja està… que no ha tingut temps d’embrutar-se… T’imagines que sempre tinguessis aquesta necessitat de rentar els cabells cada dia per a sentir-te a gust amb el cabell? És el que els hi ocorre a moltes curly. Sobretot per a elles, avui ens submergim en el mètode CO-WASH.

El mètode CO-WASH

Sents que la teva cabellera curly s’embruta massa ràpid? Notes que, després de la rentada, adquireix una aparença seca i que ha perdut lluentor i forma? Tenim la solució a les demandes de la teva cabellera i es diu CO-WASH, un condicionador que nodreix i hidrata el cabell, alhora que el renta amb suavitat. És ideal per a alternar el seu ús amb la teva rutina de cura capil·lar (xampú + condicionador). No és xampú, no té sabó i, per tant, no farà escuma… però això sí, el cabell quedarà molt net, igualment i podràs lluir uns rínxols brillants i elàstics.

Els motius per a sumar-te a l’univers CO-WASH? Molts! Proporciona molta hidratació a la cabellera, una gran virtut que preveu l’encrespament del cabell. A més, també hidrata i nodreix el cuir cabellut, mantenint-lo sa i fort.





Per bellezactiva.com