En el nostre dia a dia, estem acostumats a evitar les escales. En molts casos, quan arribem a casa, ni ens plantegem l’opció de pujar per les escales i automàticament agafem l’ascensor. I en els espais públics, com centres comercials, acostumem a triar l’opció més còmoda, com són les escales mecàniques.

Avui us explicarem alguns beneficis que té pujar i baixar per les escales, d’aquesta manera, igual us plantegeu deixar d’agafar l’ascensor i canviar la vostra manera d’arribar a casa (o a la vostra botiga preferida).

El més important és que, en pujar per les escales, fem exercici aeròbic que beneficia al sistema cardiovascular i així reduïm el risc de problemes cardíacs.

Per a aquells que vulguin perdre pes els vindrà genial pujar per les escales, ja que ajudarà a cremar greixos en la part inferior del cos igual que els greixos del nostre organisme. I no sols això, ajudarà a millorar el to muscular de les cames, ja que aquestes són les que fan l’esforç més gran.

Molts es pregunten si és millor baixar o pujar escales, i és que no tenen els mateixos beneficis. I és que en ambdues accions no treballen els mateixos músculs. Així que no sols és bo pujar, sinó també baixar, així exercitarem tots els músculs.

Si ens acostumem a pujar i baixar les escales de la nostra casa en lloc d’agafar l’ascensor haurem agafat un hàbit d’allò més saludable i estarem fent molt exercici sense adonar-nos-en.

Per masqmoda.es / AMIC – Tot Sant Cugat