Beneficis de la natació

La natació és adequada per a totes les edats i no corres gairebé cap risc en la seva pràctica, per la qual cosa és una activitat molt bona per a la salut. Entre els seus principals beneficis està la capacitat de desenvolupar pulmons més forts. D’aquesta manera obtenim una freqüència respiratòria òptima, augmentem la densitat dels glòbuls vermells en la sang i oxigenem millor a través d’una respiració eficient.

En nedar també obtenim flexibilitat en músculs i articulacions permetent uns lligaments més resistents, augmentem la massa muscular, la resistència i la capacitat de moviment. Ofereix els mateixos beneficis musculars que córrer però amb menor impacte en les articulacions, per això a les persones que sofreixen de lesions musculars i dolors d’esquena o de genoll, se’ls recomana la natació per a millorar la seva qualitat de vida.

Nedar exigeix al nostre cos utilitzar més de dos terços dels músculs totals pel que es tonifiquen, s’enforteixen i, fins i tot, ajuda a prevenir les lesions de les articulacions que es produeixen amb l’edat. Per a això, hem de nedar uns 20 minuts diaris.

La natació, a més, en necessitar disciplina i concentració, propicia que la ment es buidi i es mantingui en calma. Disminueix l’ansietat i augmenta l’autoestima.

Per Consejosfitness.com