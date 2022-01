Beneficis de fer exercici en els adolescents

Tant els infants com els adolescents, si no fan l’activitat física suficient (una hora o més cada dia), es perden molts dels beneficis que aporta per a la salut durant aquesta etapa de la vida i que, en la seva majoria, es mantenen en l’edat adulta. L’activitat física produeix beneficis en cinc grans esferes:

Millora de la condició física augmentant les capacitats físiques com la força, resistència, etc.

Contribueix en l’aspecte social enfortint les relacions socials, compliment de normes, valors, ètica, etc.

En aspectes psíquics i emocionals, permet actuar a neurotransmissors, que generen sensació de benestar, milloren l’atenció, condueixen a un estat de calma i felicitat, etc. Dins d’aquests beneficis també es troben millores pel que fa a processament de la informació, mecanismes de l’atenció… la qual cosa pot conduir a una millora en el rendiment acadèmic.

La quarta esfera fa referència a les millores en la prevenció i rehabilitació de diverses patologies, especialment les associades al sedentarisme, com el sobrepès o l’obesitat. En aquest sentit, l’OMS destaca també que l’activitat física millora la capacitat cardiorespiratòria i muscular, i la salut òssia.

I finalment, l’activitat millora tot el relatiu a les habilitats motrius i components de la psicomotricitat que influeixen en diverses variables psicològiques com l’autoestima, autoconcepte o autoconfiança.

