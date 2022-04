Beneficis de córrer als matins

A moltes persones els agrada fer exercici a les nits, sentint que acaben el dia deixant l’estrès enrere. Fer-ho al matí dona energia per a fer front al dia que comença. Però s’ha de tenir molta convicció i disciplina per a fer exercici als matins. Aquests són els beneficis de fer-ho al matí:

Constància. Quan fas exercici el primer que fas moltes vegades és pensar “tant de bo que no em desconcentri”. Però si estàs preocupat per això, l’exercici aeròbic activa les escorces prefrontal i occipital. Aquestes parts ajuden a regular les emocions i administrar els processos per a aconseguir els teus objectius. Després de fer exercici sentiràs que pots menjar-te el món i aquesta és la raó.

Dormiràs millor. No volem insomni en les nostres vides, per això aquesta és una bona solució. Fer exercici aeròbic amb regularitat pot millorar la qualitat del son i ajudar a alleujar l’insomni.

Temps per a tu. Sempre has de tenir temps per a tu, i no hi ha res més còmode que fer el que més t’agrada i consentir-te. Moltes vegades sentim que el treball ens menja o no tenim vida, però donar-te el temps d’anar a córrer és el millor.

Tens més claredat. Els teus sentits tornen a despertar i et mantens més alerta a tot el que pot passar al teu al voltant i prestes més atenció.

Salut mental. L’exercici et fa menys ansiós, perquè augmenta la serotonina, per tant, la depressió clínica es redueix.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat