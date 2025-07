Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol a Sant Julià

Cartell anunciant la benedicció dels vehicles a Sant Julià

Aquest proper dijous, dia 10 de juliol, la parròquia de Sant Julià de Lòria celebrarà la diada de Sant Cristòfol, conegut com el patró de tots els conductors i conductores. Per aquest motiu -un any més- es procedirà a la tradicional benedicció dels vehicles d’aquelles persones que vulguin prendre part en la iniciativa.

Així, aquells conductors que desitgin beneir el seu vehicle -sigui del tipus que sigui- han de saber que l’acte començarà a partir de les 11 hores i que tindran temps de fer-ho fins les 13 hores, a la porta de l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.