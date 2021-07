Benazet anuncia canvis en els protocols de les festes nocturnes

El consell de ministres aprovarà aquest dimecres noves mesures i restriccions que afectaran la celebració de les festes majors. Ho ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en una compareixença al Consell General.

El comitè científic i tècnic està analitzant els elements i el consell de ministres d’aquest dimecres prendrà una decisió. Joan Martínez Benazet ha reconegut que s’haurà de retrocedir pel que fa a les festes majors per a incrementar la seguretat. També s’ha pronunciat sobre les aglomeracions al Roser d’Ordino. Ha assegurat que es van complir els protocols i ha lloat l’actuació de la comissió de festes aturant la música.

No obstant això, el ministre ha reconegut que caldrà replantejar les mesures per a les festes nocturnes incloent-hi també el Mountain Music. Al consell de ministres d’aquest dimecres es prendran les decisions.

Les aglomeracions al Roser d’Ordino del cap de setmana han estat un toc d’alerta per als comuns. La primera reacció no ha trigat a arribar i el Roser massanenc ha decidit suspendre els concerts nocturns i mantenir només el programa d’actes diürns. Des dels comuns es fa una crida a la responsabilitat per a salvar les festes majors i els que encara estan treballant amb els protocols no descarten incrementar el pressupost perquè hi hagi més seguretat.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha afirmat que s’intentarà garantir al màxim que no hi hagi aglomeracions, afegint que si s’han de destinar més recursos per augmentar la seguretat, des del comú es farà.

Per la seva banda, el conseller de Vida Cultural d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha explicat que han revisat també els seus protocols “per a comprovar si ho estàvem fent bé”.

L’objectiu era mantenir el programa inicial. Escaldes, per exemple, no volia suprimir els concerts. Canillo, en canvi, sí que obria la porta a modificar-los per a evitar possibles focus de contagi. A Sant Julià de Lòria ja havien decidit que els actes no s’allargarien més enllà de mitjanit.

El cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, ha deixat clar que els fets d’Ordino no han fet rebaixar les hores de festa major fins a les 12 de la nit, argumentant que “ja veníem amb aquesta idea des de fa mesos, sota el criteri de prudència i seny”.

Tot dependrà, però, del que es decideixi demà per part de Govern i de l’evolució de la pandèmia.