Bellaguarda i els seus molins: un viatge harmoniós entre la pedra, l’aigua i el vent

Hi ha indrets que amaguen històries centenàries, llocs on la natura i l’enginy humà es van donar la mà per a crear petites meravelles que encara avui bateguen en el paisatge. La Ruta dels Molins de Bellaguarda, al cor de les Garrigues, és un d’aquests racons amb encant, on la pedra, l’aigua i el vent han deixat una empremta inesborrable que encara podem sentir si escoltem amb atenció.

Bellaguarda, aquest poble elevat sobre el mar verd dels camps d’oliveres, custodia un tresor històric: els antics molins de vent, guardians de la tradició farinera des del segle XVIII.

Quan hom arriba a Bellaguarda, el silenci de la terra només es veu interromput per l’alè del vent que fa ballar les fulles de les oliveres, un vent que, en altres temps, feia girar les aspes d’aquests molins. Els moliners, amb la seva destresa i força de voluntat, aprofitaven aquest element natural per a moldre el blat, convertint-lo en farina per als forners de tota la comarca. Avui en dia, el patrimoni es manté viu gràcies a la implicació dels veïns i a projectes de restauració que volen preservar el seu valor històric i cultural.

La Ruta dels Molins: un passeig pel passat

Bellaguarda es troba a uns 40 quilòmetres de Lleida, i el camí fins al poble es pot fer còmodament en cotxe seguint la carretera C-12. Des del nucli urbà, la ruta comença a la plaça principal, on una petita àrea d’informació turística ofereix mapes i detalls del recorregut.

Endinsar-se en aquesta ruta és com obrir un llibre de records, on cada pas ens narra la història d’una època en què l’enginy humà es fonia amb la natura per a sobreviure. Els molins de Bellaguarda, construïts amb la pedra robusta de la zona, van ser el motor de l’economia local durant segles, fins que les noves tecnologies van marcar la seva decadència. Encara avui, n’existeixen de restaurats que s’alcen sobre el turó com a testimonis d’una època que es resisteix a desaparèixer.

La ruta, d’uns 6 quilòmetres i de dificultat baixa, és perfecta per recórrer a peu o amb bicicleta, oferint una experiència per a tots els públics. Per als senderistes, és una passejada de dues hores plenes de paisatges que canvien amb la llum del dia. Per als ciclistes, és una aventura suau, amb alguns trams ondulats que desafien els pedals. A més, les indicacions i plaques informatives al llarg del recorregut ajuden a entendre millor el llegat d’aquestes construccions i el valor que van tenir per als nostres avantpassats.

El recorregut: pedra, aigua i vent

El camí ens porta primer pels molins de vent restaurats, que encara avui ens miren amb la seva majestuositat de pedra. Les plaques informatives ens expliquen com funcionava aquest sistema ancestral que, gràcies a la força del vent, donava vida a la comunitat. Després, el sender descendeix cap a petits torrents d’aigua i fonts que, antigament, servien per a regar els camps i fer florir la terra seca de les Garrigues. L’aigua, com un regal subtil, es manifesta en la humitat de les surgències, oferint-nos un oasi de frescor enmig del paisatge àrid.

El vent, omnipresent i suau, ens acompanya durant tot el recorregut. És un vent que xiuxiueja històries a les orelles dels qui caminen, que fa ballar les fulles i refresca l’ànima dels viatgers. És impossible no sentir una connexió profunda amb la natura mentre es respira l’aire pur, carregat de les aromes de romaní i farigola.

La pedra ens parla d’esforç i resistència, l’aigua ens recorda la fragilitat i la importància de la vida, i el vent ens uneix a aquest paisatge que sembla sortir d’una postal antiga.

I, abans de marxar, no deixeu de tastar l’oli d’oliva arbequina de la zona, un veritable tresor líquid que reflecteix la passió per la terra i el treball ben fet.

Recomanacions per als visitants

La Ruta dels Molins de Bellaguarda és apta per a tots els públics, incloent-hi famílies amb nens. És recomanable portar calçat còmode, aigua i una càmera per a immortalitzar la bellesa del paisatge. Els mesos de primavera i tardor són especialment encisadors, amb temperatures agradables i un mosaic de colors naturals que captiven la mirada.

Recórrer la Ruta dels Molins de Bellaguarda no és només una excursió per als amants del senderisme o de la història. És una experiència que ens recorda la profunda saviesa dels nostres ancestres, capaços de viure en harmonia amb la natura i de treure’n tot el seu potencial sense malmetre-la. Una ruta que ens inspira a valorar la senzillesa i la bellesa de les coses essencials: la pedra que roman, l’aigua que dona vida i el vent que ho uneix tot amb el seu alè constant.





Per Lourdes Farré