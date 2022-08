Beixalís se suma a l’Andorra Territori Ciclista i restringeix la circulació els caps de setmana

La carretera de Beixalís, a la parròquia d’Encamp, tindrà restringida la circulació a vehicles a motor tots els caps de setmana des del 13 d’agost fins al 18 de setembre de les 8 h a les 11 h. L’acció s’emmarca en l’estratègia com a país referent de cicloturisme i més concretament amb la campanya de seguretat viària ‘Andorra Territori Ciclista’, impulsada pel Govern d’Andorra, Andorra Turisme i en col·laboració amb els set comuns.

L’objectiu de les restriccions a Beixalís és oferir una via més segura per a la pràctica del ciclisme vista l’afluència d’aquest esport a la zona i tenint present les condicions de la via. Durant el període esmentat, la carretera només estarà oberta a vianants, ciclistes, veïns autoritzats i vehicles de l’administració i d’emergències.

La campanya viària ‘Andorra Territori Ciclista’ es complementa amb diferents accions a les xarxes socials que pretenen inculcar conductes més respectuoses dels conductors cap als ciclistes i conscienciar sobre la seva fragilitat.