“Beetlejuice Beetlejuice”, de Tim Burton

Seqüela de la comèdia de terror ‘Beetlejuice‘ (1988). Després d’una tragèdia familiar inesperada, tres generacions de la família Deetz tornen a Winter River. La Lydia encara viu traumatitzada pel record del fantasma Beetlejuice i la seva existència torna a trontollar el dia que la seva filla adolescent —l’Astrid— descobreix, a les golfes de casa, la misteriosa maqueta de la ciutat i obre accidentalment la porta del Més Enllà.

És només qüestió de temps que algú digui tres cops el nom de Beetlejuice i el fantasma reaparegui per a desencadenar novament el caos. La cinta està dirigida per tim Burton i, entre el seu elenc d’actors hi ha Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega. Pel·lícula que agradarà als amants dels gèneres de comèdia, fantasia i terror. S’estrena aquest mateix divendres, dia 6 de setembre i, afortunadament, hi ha sales que la projecten en català.