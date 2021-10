Bedlington Terrier, una raça molt curiosa

El Bedlington Terrier és sens dubte una de les races més desconegudes i també de les més curioses. El seu pèl blanc llanut i molt arrissat li dóna un aspecte molt original, ja que s’assembla a una ovella. El seu origen se situa a Anglaterra, concretament en la zona de Bedlington, un poble miner, d’aquí el seu nom.

Aquesta raça, també coneguda com a Rothbury Terrier o “gossos gitanos”, és bastant recent, perquè se situa en el segle XIX. En els seus inicis aquests animals eren utilitzats sobretot per a la caça de teixons i per a la caça de rates dins de les mines, si bé en l’actualitat s’han quedat pràcticament com a mascotes.

La seva grandària és mitjana-petita i entorn dels 10 kg de pes com a màxim.

El seu temperament és bo, sent un gos confiable, afectuós i juganer pel qual es fa molt recomanable en famílies amb nens. Són gossos molt enèrgics i actius, per la qual cosa necessiten donar-se grans passejos i tenir espai per a córrer i jugar a plaer.

Entre les malalties més comunes que se’ls coneixen, estan els problemes oculars, renals i de cor.

El seu pelatge requereix molta cura si es vol mantenir en perfecte estat.