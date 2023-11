Becats dos projectes de l’Alt Pirineu i Aran per a estudiar afectacions de caire cardiovascular

Lliurament dels ajuts de la primera convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran (Salut.cat)

Un projecte per a estudiar la idoneïtat del Codi Infart i un altre per a avaluar la viabilitat del cribratge d’aneurisma d’aorta abodminal per a evitar futurs episodis cardiovasculars han estat els guanyadors de la primera edició de la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), finançada per la Diputació de Lleida. Aquest dimecres s’ha fet entrega dels dos ajuts en un acte a Tremp.

Es tracta d’uns ajuts dirigits a professionals amb formació sanitària i/o activitat assistencial que exerceixin a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran abans i mentre gaudeixin de l’ajut. L’objectiu d’aquest ajut és introduir en la recerca a aquests professionals per a impulsar una recerca biomèdica que arribi i s’adapti a la idiosincràsia pròpia del territori. Els ajuts, que tindran un any de durada, estan dotats amb 5.000 euros.

El primer projecte becat porta per títol ‘Avaluació i replantejament de l’estratègia de reperfusió en IAMEST a l’Alt Pirineu i Aran’ i pretén avaluar si el tractament de reperfusió coronària realitzat en els codis ictus en zones rurals allunyades com l’Alt Pirineu és el més apropiat, segons les recomanacions de les guies europees actuals. “La regió sanitària de l’Alt Pirineu té una realitat i singularitat especials: una baixa població repartida en nuclis rurals petits en una gran extensió territorial amb menys accessos a serveis i males comunicacions. És el 18% del territori català, però només l’1% de la població. En aquest sentit, hi ha la necessitat d’estratègies diferenciades per territoris que són diferents” ha explicat la investigadora del projecte, Montserrat Navarra Llorens.

El segon projecte becat amb el títol ‘Eficàcia i viabilitat del cribratge d’aneurisma d’aorta abdominal des d’Atenció Primària’ avaluarà la viabilitat del cribratge d’aneurisma d’aorta abodminal, una ecografia abdominal que utilitza ones sonores per a veure l’interior de la regió abdominal. “S’espera que els resultats justifiquin la incorporació d’aquesta pràctica assistencial de forma rutinària i com a millora en salut pública” ha exposat l’investigador del projecte, Pablo Antonio Surribas Camps.

En l’acte de lliurament de les beques, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes Lluch, ha afirmat que aquests tipus de beques “afavoreixen la participació en recerca dels professionals del Pirineu i demostren que tot i que pot semblar un territori allunyat, s’hi pot fer investigació amb la mateixa qualitat que a les grans ciutats”. En aquest sentit ha recordat que “des de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran apostem per l’accés a la recerca dels professionals assistencials que treballen al territori perquè és una bona manera de captar i retenir talent”.

Per la seva part, el director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Diego Arango del Corro, ha exposat “la importància de la recerca a l’entorn sanitari perquè coneixen de primera mà on són les necessitats” i com l’IRBLleida vol “estendre l’àmbit d’acció de la recerca per a aflorar noves iniciatives de recerca i potenciar aquestes activitats locals”.