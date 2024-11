BC Andorra: Amb la lesió de Lammers, Dos Anjos ha d’entrar en escena

Dos Anjos fent un mat davant el llavors Força Lleida (BC Andorra / arxiu)

Males notícies per al BC Andorra. Ben Lammers pateix un trencament d’un metacarpià d’un dit de la mà dreta i estarà entre un mes i mig i tres mesos de baixa. El pivot va lesionar-se durant el partit contra l’UCAM Múrcia i haurà de passar pel quiròfan dijous tarda. El resultat marcarà el període de recuperació, però és una lesió molt similar a la que va patir Shannon Evans. Un altre cop dur per al tècnic, Natxo Lezkano, que continua perdent efectius.

Davant aquesta situació, Felipe dos Anjos guanyarà protagonisme. El pivot brasiler ha estat irregular en aquest inici de temporada, però buscarà aprofitar l’oportunitat i es veu amb forces per a assumir el repte. “He de fer un pas endavant. És un vot de confiança que m’he de donar a mi mateix perquè ara mateix només hi soc jo de 5. Estan el Nacho i el Sekou per a ajudar-nos, però de 5 purs només hi soc jo… I és això, fer un pas endavant i donar el millor de Felipe dos Anjos”.

Després d’un inici tan abrupte amb les lesions i de dues derrotes consecutives, el brasiler afirma que s’estan intentant “adaptar al joc perquè al final depèn molt dels bases i hem de treure partit d’altres coses, però l’equip després del punt d’inflexió del cap de setmana s’està recuperant i a veure què podem adaptar per a anar a millor”.

L’estil variarà per la manca de bases i, això, podria afavorir-lo amb més pilotes al pal baix. El mateix Dos Anjos constata que “hi ha moments del partit que necessito un joc més aturat, sobretot de pick&roll”.