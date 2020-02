En l’era de la instantaneïtat i la comoditat, han guanyat molt de terreny en el món de la cosmètica els productes de bellesa multifuncionals. Entre els grans tresors beauty d’aquest univers, estan les BB Cream i les seves noves actualitzacions: la CC Cream i DD Cream, dissenyades per a cobrir les necessitats específiques a part de proporcionar hidratació i color en un sol pas. També inclouen filtres de protecció solar i pigments que ajuden a unificar el to i a reduir la visibilitat de les imperfeccions. Però… què són les BB Cream? I les CC Cream? I les DD Cream? Resolem els dubtes.

BB Cream: funció i algunes propostes

En la seva definició, la BB Cream és un bàlsam per a les imperfeccions (de l’anglès original, Blemish Balm) i va conèixer a Alemanya en els anys seixanta i es va popularitzar des de Corea gràcies a la seva mescla de color i hidratació.

Com BB Creams es coneixen les cremes hidratants de color per a pells joves que necessiten poca cobertura, per a dissimular petites correccions. Especialment concebuda per a pells seques, aquest cosmètic presenta una textura més lleugera, fina, fluida i fresca, que aporta lluminositat i hidratació al cutis. Com els grans aliats dels maquillatges nude, les bb cream ofereixen un acabat natural i solen tenir protecció solar.

BB Crema de Montibello. Aquesta innovadora fórmula facial lleugera amb un toc de color s’adapta a la tonalitat del cutis, deixant un aspecte sublim i sa. A més, el cosmètic unifica el to, protegeix la pell de la pol·lució i de la radiació solar SPF15 i garanteix la correcta hidratació i il·luminació de la pell. La crema lleugera presenta extracte de marrubí, vitamina E i complex Glycokyanas (que allisa la superfície de la pell). El seu preu: 27,60€.

Aquasource BB Cream Beige, de Biotherm. Aquesta hidratant embellidora té una fórmula lleugera que unifica, il·lumina, corregeix i allisa el cutis. A més el cosmètic, que combina ingredients com el Lipidure, Àcid Hialurònic i pigments minerals, proporciona una hidratació molt profunda. El seu preu: 23€.

BB Cream 4X de Laboratorios Duaner. Aquesta fórmula combina l’àcid hialurònic, col·lagen i elastina i extracte d’arrel de ginseng, extractes de cogombre, àloe vera i mantega de karité. Així aporta un to suau i uniforme té quatre funcions per al cutis: corregeix les imperfeccions de la pell (taques o despigmentacions), unifica el to de la pell (deslliurant-la de lluentors), hidrata la pell amb l’àcid hialurònic en profunditat i combat l’envelliment cutani. El seu preu: 25,13€.

CC Cream: funcions i algunes propostes

Les CC Cream (les Colour Correcting) són cosmètics que presenten un pas més enllà de les BB Cream i estan dirigides a un públic més major, sent el mix ideal entre una base i un corrector. Presenten una cobertura mitjana especialment dissenyada per a les pells més madures i per a les pells més grasses, aconseguint un acabat més mat (mentre que la BB Cream era més ideal per a les seques). Les CC Cream són nutritives, protectores (de la radiació solar), i molt hidratants i deixen el cutis lluminós, unificat i hidratat.

CC Cream Hidratante Correctora con Color y Protección Máxima, de Farma Dorsch, de Laboratorios Fridda Dorsch. Aquest cosmètic vesteix el cutis d’una capa de color hidratant i un halo d’hidratació, alhora que redueix la visibilitat de les imperfeccions provocades per l’impacte del sol, l’acne o la cuperosi. De textura lleugera, aquesta fórmula controla les lluentors i l’excés de greix del rostre. El seu preu: 39 €.

Dermatologist Solutions Ultra Light Daily CC Cream SPF 50 PA++++, de Kiehl’s. Es tracta d’una fórmula que aporta una cobertura versàtil al rostre, corregint les imperfeccions i aconseguint un cutis unificat. Així, la pell llueix lluminosa i amb un aspecte completament saludable. El seu preu: 35€.

CC Cream SPF50+ antimanchas, de Bella Aurora. Aquest cosmètic amb Sistema Color Adapt, vesteix la pell d’un halo de color, alhora que la protegeix de la radiació solar (UVA, UVB, IR) i redueix les taques. El resultat és una pell mat, sublimada, hidratada, plena de frescor i flexibilitat. El seu preu: 19.90€.

DD Cream: funcions i proposta

I després de les BB Cream i les CC Cream han aterrat les DD Cream (Daily Defense), que barregen els beneficis de les seves predecessores i combaten de forma molt eficaç els signes de l’envelliment. Es tracta d’una cura molt potent per al cutis, ideat per a l’ús diari, i que conté filtres protectors de la radiació solar, un dels grans motors de l’envelliment cutani.

DD Crema SPF25 Perfección y belleza todo en 1, de Galénic. Aquesta cura de dia maquilla de manera lleugera el cutis, s’adapta a tots els tons de pell i proporciona hidratació, protecció contra els UV i alhora corregeix les irregularitats del rostre. L’actiu principal és el Uncaria d’Amazònia i empra la tècnica antioxidant Light-Color Dispersion per a protegir-la de qualsevol contacte amb l’exterior.

BELLEZA ACTIVA