Bausch+Lomb retira voluntàriament diversos productes per a lents i ulls del mercat

El laboratori Bausch+Lomb ha informat al ministeri de Salut de la retirada voluntària de determinats lots de les solucions per a lents de contacte, rentat d’ulls i lubricants oculars a Europa, Orient Mitjà, Àfrica, Rússia, Hong Kong i la Xina, encara que no tots els productes afectats són aplicables a cada país.

La retirada és deguda a un problema de compliment del proveïdor extern que esterilitza alguns components d’aquests productes. Bausch+Lomb és una de les moltes empreses afectades per aquesta situació. Si bé existeix un risc baix d’infecció amb aquests productes, Bausch+Lomb ha optat per retirar voluntàriament aquests productes com una mesura de precaució. En cas que el producte estigui afectat, cal deixar d’utilitzar-lo.

Fins a la data, no s’han informat efectes adversos greus relacionats amb aquest problema. La informació sobre el lot del producte afectat es pot trobar a BLRecall.expertinquiry.com. Els productes afectats són els següents:

Biotrue® solución única (60mL, 300mL, 480mL)

Biotrue® solución única flight pack (60mL, 2 X 60mL)

Biotrue® solución única (2 X 300mL, 2 X 300mL + 1 X 60mL)

ReNu® MPS solución única sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, and 3 X 240mL)

ReNu® MPS solución única sensitive eyes flight pack (2 X 60mL)

ReNu® solución única fórmula clásica

Boston® SIMPLUS solución multi-acción (120mL)

Boston® Solución Especial Multi-acción Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL)

ReNu® MultiPlus solución única (60mL, 240mL, 360mL, 500mL, 3 X 240mL)

Boston®/Boston® ADVANCE Limpiador (30mL)

Boston®/Boston® ADVANCE Solución Acondicionadora (120mL)

Boston® ADVANCE solución limpiadora y acondicionadora Multipack (3 X 30mL & 3 X 120mL)

Boston® ADVANCE solución limpiadora y acondicionadora Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL & 30mL)

Sensitive Eyes® solución salina para lentes de contacto (360mL, 500mL)

EasySept® solución para lentes de contacto (120mL)

Ophtaxia® solución limpiadora de ojos

Sensitive Eyes® solución lubricante ocular

Cap altre producte de Bausch+Lomb es veu afectat per aquesta retirada. El Ministeri de Salut ha informat els establiments que disposen d’aquest producte.