Bateries que es carreguen a partir de la humitat ambiental

La ‘recol·lecció d’energia’ significa que un dispositiu electrònic pot alimentar la bateria d’un equip, el qual, recull d’alguna forma energia de l’entorn en el què treballa. Sembla una cosa nova, però, de fet, fa anys que tenim els rellotges automàtics – també coneguts en anglès com kinetic -, els quals es donen corda a si mateixos a partir del moviment del braç de la persona que els porta.

En electrònica, aquesta recol·lecció d’energia es fa de diferents formes, i podem afirmar que les plaques solars són una d’elles, ja que faciliten independència dels endolls als dispositius que equipen.

El problema de totes les formes existents fins ara de generar energia a partir d’elements de l’entorn, és que han presentat una relació d’eficiència molt baixa. Fins ara, perquè un equip d’investigadors de la Universitat de Nova Gal·les del Sud (Austràlia) ha anunciat un important descobriment que facilita una substancial millora en aquesta eficiència.

La tecnologia utilitzada, i que expliquen en la secció de ciència del rotatiu australià ABC, es basa a aplicar capes molt fines d’òxid de grafè, cadascuna d’elles del gruix d’un àtom, i que en total no sumen més que una fracció de mil·límetre.

El resultat d’apilar diverses d’aquestes capes és un generador d’electricitat a partir de la humitat ambiental. Si ajuntem uns quants, podem arribar a alimentar una calculadora de butxaca.

Per al llançament al mercat d’aquesta tecnologia, haurem d’esperar, encara que la signatura australiana Strategic Elements ja ha arribat a un acord amb els investigadors universitaris per a la seva comercialització, segons informen des d’ABC.

Entre els usos que podrien tenir aquestes bateries, podem trobar les polseres d’activitat alimentades per la mateixa suor que generem en fer exercici, o uns earbuds que s’alimenten de la humitat ambiental per a no perdre mai la càrrega.

També la tecnologia mèdica pot beneficiar-se amb aquest assoliment, per exemple, amb sensors de mesurament de sucre en sang que puguin disparar un injector d’insulina en cas de necessitat, tot això alimentat de la humitat ambiental.

Per Tecnonews.