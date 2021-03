Bartumeu Gabriel queda tercer al gegant dels Campionats d’Espanya

Espot ha acollit la jornada de gegant dels Campionats d’Espanya absoluts, amb l’equip nacional masculí i també els corredors de l’EEBE. Bartumeu Gabriel ha aconseguit pujar al podi, amb la tercera posició.

Gabriel ha estat tercer amb 1.57.07, a 0.84 del guanyador, l’espanyol Gonzalo Viou (1.56.23), i a 0.44 de la segona plaça, que ha estat per al també espanyol Aingeru Garay (1.56.63). L’esquiador andorrà ha assolit la tercera plaça després d’una segona mànega en què ha marcat el tercer temps, millorant el quart crono que havia marcat a la primera mànega.

Igualment, al top 10 també ha entrat Àlex Rius, mentre que Xavi Cornella s’ha quedat a les portes. Rius ha estat 6è amb 1.58.05, a 1.82, quan a la primera mànega finalitzava amb el 8è temps. Per la seva part, Cornella, que era 7è a la primera mànega, a la segona s’ha quedat més al darrera, acabant finalment 11è amb 1.58.76, a 2.53 del vencedor.

Del grup de joves, Aritz Àlvarez ha estat 21è, a 5.31, mentre que Lluís Torres ha acabat 24è amb +5.52. En la 26a posició ha finalitzat Jaume Núñez, amb +6.97, i en la 35ª Pere Cornella, amb +10.49. Cerni Gil, ha estat 38è, amb +12.43, i Joel Fonseca 49è, amb +17.29.

No han completat la primera mànega Àxel Esteve i Ty Acosta, mentre que a la segona ha quedat fora Iu Escabrós, que havia fet el 40è temps a la primera mànega.

Demà es disputa la cursa de l’eslàlom. En finalitzar la cursa, tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis en la qual s’inclourà el podi d’avui del gegant.

D’altra banda, Espot ha acollit el gegant dels Campionats d’Espanya absoluts d’esquí alpí, amb la presència d’Íria Medina.

La corredora de l’EEBE es trobava tercera en acabar la primera mànega, amb +0.49 del millor temps, però en la segona s’ha caigut i no ha pogut finalitzar la competició. La victòria ha estat per a l’espanyola Mirentxu Miquel, amb 1.59.15. Així mateix, dues andorranes més han corregut: Chiara Mogni ha estat 27ª amb +14.31, mentre que Laia Robert no ha finalitzat la segona mànega quan era 28a en la primera.

Finalment, Matías Vargas ha disputat un descens FIS a Anniviers–Zinal (Suïssa), on ha acabat 45è. Vargas ha estat 45è amb 1.12.79 a 3.91 del guanyador, que ha estat el suís Niels Hintermann, amb 1.08.88.

Demà serà el torn del supergegant dels Nacionals de Suïssa.