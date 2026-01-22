Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella fan una gira a Corea del Sud per a buscar també la plaça olímpica

L’equip nacional masculí d’esquí lluita per una plaça a la cursa d’eslàlom dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina i la decisió final es prendrà després de les curses que es faran a Corea del Sud aquests pròxims dies. Al país asiàtic han viatjat els esquiadors andorrans, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, amb el responsable de l’equip, Fred Beauviel.
Les primeres curses seran a Yongpyong, amb un primer eslàlom NC, ja aquest divendres 23, i un segon eslàlom, en aquest cas FIS, el dissabte 24. Després competiran als eslàloms FEC (Far East Cup) d’Alpensia, també a Corea, el dilluns 26 i el dimarts 27, mentre que continuaran corrent altres dos dies, el dilluns 2 i el dimarts 3, amb altres dos eslàloms FEC, també a Alpensia.
Les FEC (Far East Cup) són les curses continentals com ho són la Copa d’Europa al vell continent, o les Nor-Am a Nord-Amèrica o les SAC a Amèrica del Sud.