Bartumeu Gabriel encara la pretemporada amb molta motivació: “Els canvis sempre trobo que són per a millor”

Bartumeu Gabriel deixa clar que la seva motivació va en augment. “Els canvis sempre trobo que són per a millor, i per tant aprofitarem l’estructura, aprofitarem les noves cares per a poder seguir avançant i treballant, i en aquest sentit estic súper motivat i encarats per a la pretemporada”, ha firmat l’esquiador, que té aquesta nova temporada estatus de grup B de l’equip nacional.
Gabriel, que treballarà conjuntament amb el nou EEBE U23, grup que engloba alguns dels joves esquiadors que la temporada passada eren equip nacional, assegura que si bé els objectius són diferents, les ganes són les mateixes o superiors: “Els objectius canvien respecte a l’any passat ja que no tinc el rànquing per a poder competir en Copa del Món. Competiré a tot el circuit de Copa d’Europa, sobretot en eslàlom”.
El que està per decidir és si farà també gegant o es mantindrà en eslàlom: “Pel moment l’objectiu en pretemporada és fer eslàlom i gegant a la par i un cop finalitzada l’estada a Sud-Amèrica decidirem si ens veiem capaços o no de ser competitius en Copa d’Europa”.
“Pel que portem de pretemporada”, ha assegurat Gabriel, “la veritat és que estic molt satisfet”. “Hem fet un molt bon treball de base aeròbic i una bona progressió des de final de temporada a l’estat de pretemporada en què ens trobem. La veritat és que em trobo en forma millor que l’any passat, i per tant amb moltes ganes de seguir treballant i encarar ja Amèrica del Sud”, ha manifestat l’esquiador andorrà.