Bartumeu assisteix a París a la conferència en suport a la llibertat a l’Iran

L’excap del Govern, Jaume Bartumeu. Foto: Arxiu

Jaume Bartumeu ha assistit a París, aquest dijous 22 de juny, a la conferència en suport a la llibertat a l’Iran a la qual també han participat l’exprimer ministre belga Guy Verhofstadt, l’exprimera ministra ucraïnesa Yulia Tymoshenko i l’exprimer ministre italià Matteo Renzi. Maryam Rajavi, presidenta del Consell Nacional de la Resistència d’Iran (NCRI) ha obert la conferència.

La conferència ha estat moderada per Struan Stevenson, antic parlamentari europeu britànic (1999-2014), membre del Partit Conservador Escocès. Durant els seus mandats al parlament europeu va ser president de l’intergrup d’amistat per la llibertat a l’Iran i actualment representa el Comitè Internacional de la Justícia (ISS) i és el president del Comitè de l’ISS per la protecció de la llibertat política a l’Iran.

Val a dir que, en l’audiència hi havia una representació de les comunitats iranianes a l’exili. La conferència volia reflexionar sobre el contingut de la carta oberta que va ser signada el passat mes de maig per cent setze antics líders polítics governamentals d’arreu del món.

També s’ha rebutjat la intervenció de l’actual règim iranià a l’Europa de l’est, en especial el subministrament a Rússia de drons que s’empren en la guerra contra Ucraïna.

La carta que va firmar l’excap de Govern Jaume Bartumeu va ser signada el maig passat per cinquanta-dos expresidents, cinquanta-tres exprimers ministres i dos antics presidents de la Comissió Europea, així com tres premis Nobel de la Pau.