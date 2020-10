Bars i restaurant resignats amb l’allargament de les restriccions i posen els ulls en el pont del Pilar

La decisió de l’executiu d’allargar una setmana més les restriccions per la Covid-19 als bars i restaurants manté al sector gestionant els locals amb dificultats. La Unió Hotelera confia que el Govern no allargui les restriccions més enllà de la setmana vinent per afrontar amb garanties el cap de setmana llarg del Pilar, el pròxim 12 d’octubre.

Des de la Unió Hotelera, el seu president Carles Ramos afirma que tenen coneixement d’alguns negocis que finalment han tancat. El sector voldria demanar un aixecament de les restriccions però l’augment dels contagis els fa enrere.

Els propietaris de bars i restaurants creuen en alguns casos que s’ha focalitzat massa en ells l’origen dels contagis. “Sembla que siguem els culpables quan es prenen moltes mesures. Ara no és que el client marxi, és que té por i ja no surt”, assegura el gerent del Bar Tobira, JoséManuel Gonçalves.

Els forns i pastisseries estant notant una davallada, sobretot de cara al cap de setmana. Igual que Gonçalves, el propietari de Ganesha Tentacions, Pere Balsa, creu que “l’afectació és més per la por que ha tingut la gent per venir als locals que no entre setmana, quan la gent ja acostuma a venir de dos en dos”.



Els gerents dels locals consultats creuen que els clients compleixen amb diligència les mesures, tot i que entre els fumadors hi hagi malestar. “La gent es pren el cafè i el croissant i marxa”, explica Cristina Simoes, de la Fleca Font.

La majoria coincideix que la gent té por de sortir i que s’hauria de tenir en compte els nuclis familiars nombrosos. Govern ha demanat, a més de paciència al sector, la seva col·laboració i ha fet una crida perquè els propers dies els gerents i treballadors d’aquests negocis acudeixin a fer-se una prova de detecció de la Covid-19.