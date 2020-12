Bars i cafeteries podran servir a taula de 7 h a 19 h amb dues pauses per ventilar

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dilluns d’un nou alleugeriment puntual de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 per al sector de bars i cafeteries. El titular de la cartera de Salut ha indicat que la taxa de reproducció se situa en el 0,86 i la pressió sobre el sistema sanitari baixa lentament. Per aquest motiu i tenint en compte l’evolució de la situació epidemiològica, ha destacat, s’amplien les franges en què aquest sector podrà donar servei a taula.

Així doncs, els bars i cafeteries podran obrir de les 7 a les 19 hores, sempre que facin dues pauses d’una hora cadascuna per ventilar i higienitzar els espais interiors –la primera pausa haurà de ser entre les 12 i les 13 hores i la segona, entre les 15 i les 16 hores–. Per contra, el servei als espais exteriors podrà donar-se ininterrompudament entre les 7 i les 19 hores.

Pel que fa als bars i cafeteries que també estan autoritzats a donar servei de restauració, aquests podran tenir oberts els espais exteriors durant les pauses previstes per a la higienització.