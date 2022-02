Títol: Barreja colors

Escriptor/a: SÁEZ, Marina

Il·lustrador/a: Marina Sáez

Lloc: Barcelona

Editorial: mtm editores

Pàgines: 25

Edat: primers lectors

L’Aran i la Tigreta viatgen per diferents espais on predomina una tonalitat cromàtica per recollir nou mostres de color que usaran per pintar un arc al cel en la darrera doble pàgina. Visiten paisatges desèrtics, aquàtics, selvàtics, submarins, siderals, urbans, aeris, volcànics, subterranis… Espais versemblants i fantasiosos ben atapeïts.

Barreja colors és un àlbum sense paraules de pàgines de cartó. Les il·lustracions, de traç ràpid i, expressament, barroer, es trobarien dins l’estètica del lletgisme, un tipus d’imatge underground escàs en l’àmbit de la literatura infantil. Probablement, Teresa Duran l’inclouria en la «via comunicativa introspectiva» en què els autors focalitzen l’atenció en les seves poètiques personals. En una entrevista, Sáez afirma que la commouen les imatges immediates, manuals, estripades… El seu web és ple de propostes on experimenta amb diverses eines i materials i, sovint, juga amb l’atzar.

Aquest podria ser un àlbum interessant si es llegís com una aventura fantàstica. El problema arriba quan es pretén que també sigui un llibre informatiu. Barreja colors, junt amb Compta números (Hammer) i Repassa lletres (Tolosa) forma part d’una col·lecció de llibres joc per aprendre conceptes. El nou títol hauria d’ajudar a entendre la teoria de la mescla de colors, i unes finestres rodones amb filtres translúcids de color (groc, blau i magenta) haurien de mostrar com la superposició (simulant la barreja) de dos colors en crea un altre. Però són pocs els casos on funciona aquest mecanisme. Tampoc queda gaire clar el pas d’una gamma cromàtica a una altra. A més a més, a aquest giny se li ha tret poc suc. El fet que una pàgina encunyada tapi i mostri «coses» només és encertat en el cas dels barrots-palmeres, la porta-escates, el calamar-astre i la lluna-ull.

En definitiva, un llibre amb possibilitats, però que necessitaria una revisió tant en l’àmbit narratiu com en el conceptual.

Emma Bosch / Clijcat / Faristol