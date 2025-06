Baró (PS) pregunta per la cobertura de les 11 places de bomber adscrites al Departament de Prevenció i extensió d’incendis i salvaments

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

Per tal de ser respostes pel Govern, el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest divendres, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites amb relació a la cobertura de les 11 de places de bomber adscrites al Departament de Prevenció i extensió d’incendis i salvaments. Baró creu que la conseqüència de la reducció de requisits és causa del poc atractiu per a treballar a la funció pública, provocat per les retallades dels últims anys d’aquest govern.

El conseller general socialdemòcrata demana:

. Per quin motiu s’ha rebaixat la nota global mínima per a superar el procés selectiu a un 5, contràriament al que s’havia establert en processos anteriors? Té previst el Govern tornar a augmentar aquest llindar de nota per a garantir un nivell d’exigència adequat?



. En relació amb proves físiques, per quina raó s’ha decidit tornar a augmentar la nota mínima exigida en aquesta fase del procés?



. Quina és la previsió del Govern pel que fa a la cobertura efectiva de les places previstes a l’edicte?

. Es preveu que es puguin cobrir totes les vacants en aquesta convocatòria?

“Ens preocupa que en lloc de trobar solucions, al poc atractiu de treballar als cossos especials actualment, la solució per al govern sigui la de reduir criteris, amb les conseqüències que pot tenir per a la seguretat diària de la nostra ciutadania”, manifesta el conseller socialdemòcrata. “El que cal és apostar pels nostres treballadors públics amb millores de les condicions”, afegeix.