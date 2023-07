Baró (PS) pregunta al Govern per la recaptació de la taxa turística

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest matí de dimarts, 18 de juliol, una pregunta escrita dirigida al Govern amb relació a la taxa turística que es va posar en marxa l’1 de juliol de 2022.

Baró, demana a l’Executiu quina és la xifra total (en milions d’euros) de la recaptació d’aquest impost, així com el percentatge que representa en comparació amb les previsions fetes per al primer any de funcionament de la taxa i la valoració que en fa el ministeri de Turisme i Comerç.

El conseller general socialdemòcrata també ha sol·licitat si el Govern creu que calen modificacions per al bon funcionament de la taxa turística i, en cas de resposta afirmativa, quines haurien de ser, i en què consistirien (en nombre i tipologia) les possibles inspeccions que es plantegen dur a terme des del ministeri pertinent.