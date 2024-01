Baró pregunta per la contractació directa d’un estudi del sector gastronòmic de 40.000 euros

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El conseller general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dijous, una bateria de preguntes escrites a Sindicatura dirigides al Govern sobre una adjudicació directa per part d’Andorra Turisme que va ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el passat 17 de gener.

Baró ha preguntat per la contractació feta per la parapública a l’empresa espanyola Foro de Debate SLU per a la realització d’un estudi per avaluar el sector gastronòmic i al seva situació. En concret, el conseller socialdemòcrata demana la justificació per la qual des d’Andorra Turisme s’ha decidit fer aquest estudi que costa 40.000 euros, per què s’ha fet de forma directa a aquesta societat i si la parapública ha contactat prèviament alguna empresa del país per a saber si podien fer la tasca.