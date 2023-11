Baró demana al Govern per les mesures previstes per a frenar la pèrdua de poder adquisitiu

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha entrat avui dimarts, a Sindicatura, una pregunta dirigida al Govern amb relació a la concentració ciutadana que va tenir lloc el passat dimarts 31 d’octubre a la Plaça de la Rotonda en reclam a un habitatge digne i que va aplegar prop d’un miler de manifestants.

Baró preguntarà a l’executiu quines altres mesures preveu implementar el Govern per a frenar la pèrdua de poder adquisitiu que està patint gran part de la ciutadania d’Andorra, vistes les reclamacions fetes per la població a dita concentració i les posteriors declaracions per part de l’Executiu.

La qüestió es formularà oralment a la sessió del Consell General prevista per al 16 de novembre, moment en el qual el Govern també haurà de manifestar-ne la seva resposta.