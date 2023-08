Barça-Cadí La Seu, aquest dijous al V Trofeu Encamp

Imatge d’arxiu d’un partit del Cadí La Seu de la temporada passada (Agustí Peña)

El segon partit del V Trofeu Encamp de bàsquet serà, com s’havia anunciat, de categoria femenina, entre l’equip del Barça CBS -que es trobarà d’estada esportiva a Encamp la propera setmana- i el Cadí La Seu, l’equip urgellenc de primera divisió que porta més de vint anys a l’elit del bàsquet femení. Aquest segon partit es disputarà el 31 d’agost, a les 20 hores, al Complex Esportiu d’Encamp. Prèviament, aquest passat dijous, es va disputar l’encontre masculí entre el BC Andorra i el Limoges amb victòria del conjunt francès.

Les entrades per al matx ja estan a la venda i es poden adquirir comuencamp.ad. El preu és de 10 euros. Com en les edicions anteriors, la recaptació de les entrades anirà íntegrament destinada a Càritas d’Encamp per a desenvolupar projectes solidaris.