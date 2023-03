Bàrbara Pàmies (Movem Ordino) s’incorpora com a consellera del comú

Bàrbara Pàmies jurant el càrrec de consellera de comú (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino presenta des d’avui dijous, 9 de març, una nova composició del Consell amb la presa de jurament de la consellera Bàrbara Pàmies Rabadán, en substitució de Joan Miquel Armengol, com a representant de Movem Ordino. Pàmies assumirà totes les comissions i les funcions de la celebració del matrimoni civil. El jurament ha estat el punt més destacat de l’ordre del dia, on també s’han aprovat les diferents Juntes de Govern.

Un dels punts no previstos, introduït pel conseller Enric Dolsa, ha estat per a demanar l’estat actual del projecte, entrat i presentat al Comú, per la construcció d’un centre de recerca immunològica. Dolsa ha demanat la informació i ha manifestat el seu desacord per no haver-ho presentat encara en una comissió. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, s’ha mostrat obert a mostrar tota la documentació i informació presentada.

La primera intervenció pública de la consellera Pàmies s’ha centrat també en les reticències de la instal·lació del centre de la multinacional catalana Grífols a la parròquia, segons ha dit pel risc que pot comportar i perquè considera negatiu el balanç del projecte.