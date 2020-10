Bany i raspallada del gat persa

És important acostumar el gat des de cadell a banyar-lo i raspallar-lo. Tot el procés de bany i raspallada el farem sempre com un joc, acaronant-lo sovint.

Per raspallar-lo utilitzarem una pinta suau, tova i de mida especial per a gats i gossos petits. Raspallarem en el mateix sentit del pèl i després en sentit contrari.

A continuació, utilitzarem la pinta de pues amples i si en passar-la ensopeguem amb un punt nuat no hem d’estirar sinó intentar separar el nus amb els dits.

Continuarem fins que tot el pelatge es trobi desenredat, solt i suau. Haurem de tenir especial cura quan pentinem les potes, la cua i la part inferior del cos ja que són punts especialment sensibles.

Raspallarem i pentinarem, per últim, el rostre amb extrema suavitat.

Per al bany utilitzarem un xampú hidratant especial per a gats. I a continuació una mascareta hidratant. Cal banyar-lo sense fer moviments rotatius per no enredar el pelatge.

No se l’ha de banyar molt sovint ja que ell es neteja diàriament, amb una vegada cada dos mesos serà suficient. Quant a l’assecat es realitzarà amb una tovallola fregant-la suaument al voltant del seu cos retirant l’excés d’aigua.

A continuació, amb un assecador suau i a temperatura temperada, eixugarem al gat a la vegada que passem la mà per no deixar cap zona humida. Acabarem el procés raspallant-lo una altra vegada.

Font: queridasmascotas.com

Per Tot Sant Cugat