Balança: Algun familiar vol sabotejar les teves aspiracions professionals del 31 d’agost al 6 de setembre

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Assumptes familiars et poden tenir ben ocupat. D’una banda pots viure certes angoixes que no saps molt bé com resoldre i de l’altra, vivències de gran contingut afectiu.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La sort es presenta en el transcurs d’un viatge o un desplaçament habitual. El cas és que ho pot fer en moviment. Si vens d’un període apàtic, millora de l’estat d’ànim.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Et volta pel cap seguir estudiant. Sents que aprendre alimenta la teva confiança i estima personal i et fa sentir millor. Trobada amistosa amb possibilitat d’anar a més.



Cranc



al 21 de juliol

La recerca de treball o els objectius laborals sembla que resisteixen una mica i et donen més feinada del que pensaves. Comptes amb algun ajut, especialment de la parella.



Lleó



al 21 d’agost

És un moment de canvis i transformacions profundes. També de coses que no saps com expressar. Però tot és temporal i en sortiràs reforçat. En la família tens un bon aliat.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Els fills poden ser el punt d’atenció més important. Sobretot si són adolescents i del sexe masculí, sentiràs que t’absorbeixen l’energia. Millores en el sector laboral.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Mires el futur amb il·lusió i et predisposes als canvis per poder assolir el que planeges. No permetis que algun familiar sabotegi les teves aspiracions professionals.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Compte amb els cunyats o cunyades. Poden posar-se una mica insistents però és important que no perdis la calma per evitar perjudicar la teva relació amb altres familiars.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estàs una mica capficat amb un viatge o un trasllat. Vés preparant-ho de mica en mica i avançaràs feina. Això reduirà l’estrès i l’angoixa. Captes el més subtil amb facilitat.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hauràs de dir no a alguna persona que no respecta la teva opinió. Amb fermesa i utilitzant el disc ratllat com a manera de reafirmar-te, avançaràs cap als teus interessos.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tens la porta oberta a exposar, vendre, donar a conèixer… En resum, els altres estan ara més receptius al que ofereixes. Aprofita-ho si has decidit sortir de l’anonimat.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Vius un moment prou especial, amb alguns encontres que transcendiran cap al futur. L’instint a flor de pell pot garantir que vegis més enllà en les intencions dels altres.