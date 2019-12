L’equip masculí que ha estat d’estada a Nakiska (Canadà), torna avui al Principat i fa balanç dels dies de competició i també d’entrenaments. L’expedició estava formada per Àxel Esteve, Àlex Rius, Joan Verdú i la incorporació també de Xavi Salvadores.

Joan Verdú, esquiador: “Faig un balanç positiu de la meva estava al Canadà, amb un bon resultat i sobretot amb molta confiança i amb ganes de seguir treballant”.

Àlex Rius, esquiador: “Tanquem una estada de deu dies. L’estada no ha estat tan bona com volíem. Les curses han estat complicades, sortíem molt lluny amb un dorsal una miqueta alt. No hem fet les curses que volíem, però hem fet entrenaments i seguim progressant en la direcció que volem. Ara tornem a casa per fer algunes curses a França i passar també el Nadal”.

Xavi Salvadores, esquiador: “Ha sigut la meva primera setmana amb l’equip després de tornar-me a reintegrar. He acabat molt content, he esquiat molt bé, tot i que els resultats no han sigut els que esperava. Toca seguir endavant”.

Esteve passarà per quiròfan per solucionar els seus problemes al maluc

Àxel Esteve passarà per quiròfan abans del final d’any per començar el més aviat possible el procés de recuperació dels seus problemes al maluc. D’aquesta manera, l’esquiador andorrà, que torna avui de l’estada a Nakiska (Canadà) on ha estat juntament amb Àlex Rius, Joan Verdú i Xavi Salvadores, es perdrà pràcticament el que resta de temporada.

Esteve passarà per quiròfan abans que finalitzi el present 2019. La intenció és recuperar-se dels problemes de maluc que fa temps que no li permeten desenvolupar el seu esquí. L’estada a Nakiska, amb problemes per esquiar en condicions, ha estat el punt d’inflexió per determinar que havia de fer una aturada a la competició.

Àxel Esteve, esquiador: “Hem acabat l’estada a Nakiska, ha estat complicat tot i que penso que he fet uns bons entrenaments, però les carreres no han sortit com teníem pensat. De totes formes, després de pensar-ho molt i decidir-ho amb l’equip, he decidit posar punt i final a la meva temporada degut a problemes físics. La idea és recuperar-me 100% aquesta temporada i tornar a la temporada següent amb el màxim de forma possible”.

“Porto tot l’estiu amb moltes molèsties per fer físic, amb problemes al maluc, a l’esquena, no podia entrenar, m’he fet mil proves i no acabava de sortir què tenia… ara fa poc vam fer una prova específica i va sortir el què. És un trencament que s’ha de suturar, i això s’ha de fer amb artroscòpia, i també hi ha una deformitat al cap del fèmur, que se li ha de donar una forma ovalada i que no vingui altre cop a trencar el cartílag que ja s’ha trencat. L’operació serà a final d’any i la recuperació són entre quatre i sis mesos. És una mala notícia, però realment amb tantes molèsties físiques no podia estar al 100%”.

Els eslàloms de Baqueira acaben amb dos podis i tres quartes places

Dissabte, a Baqueira, es va disputar un primer eslàlom FIS (Trofeu Blanca Fernández-Ochoa) amb presència andorrana en categoria masculina i femenina. Després del segon eslàlom disputat avui, el balanç és de dos podis i tres quartes places.

Els dos podis van ser per a Xavi Cornella i Bartumeu Gabriel, que en l’eslàlom del dissabte van finalitzar primer i segon, respectivament. En l’eslàlom d’avui diumenge, Ty Acosta ha sigut el millor andorrà, quart a 3.27 del vencedor, l’espanyol Adrián Tortajada, que s’ha imposat amb 1.44.80. Acosta s’ha quedat a 1.04 d’entrar al podi. En la mateixa cursa, ha acabat 10è Arnau Calvo, a 6.45, mentre que Joel Fonseca ha estat 13è a 7.49 i Jaume Núñez 33è a 25.51.

No han finalitzat la segona mànega Robert Ferrari, Roger Bartumeu i Xavi Cornella, mentre que en la primera han quedat fora Lluís Torres, Albert Torres, Aritz Álvarez i Bartumeu Gabriel.

En categoria femenina, tant dissabte com diumenge hi ha hagut dos quartes places a prop del podi. Dissabte, Xènia Rodriguez va ser quarta amb 2.00.21, a 6.93 de la guanyadora, l’espanyola Mirentxu Miquel (1.53.28), i a només 0.08 de la tercera posició. No van finalitzar la primera màmega Jordina Caminal i Carla Mijares, mentre que en la segona es van quedar fora Iria Medina i Jessica Núñez.

Pel que fa a l’eslàlom d’avui diumenge, la quarta posició ha estat per a Carla Mijares, que ha acabat amb 1.59.33, a 3.15 de la vencedora, que ha estat novament Mirentxu Miquel (1.54.24). Mijares ha acabat a 1.54 de la tercera posició. A més, Xènia Rodriguez ha estat 5ª a 5.12, Iria Medina 7ª a 6.45, Jordina Caminal 10ª a 10.25, mentre que no ha acabat la primera mànega Jessica Núñez.

