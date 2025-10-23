Balanç positiu dels Jocs de Gent Gran Activa amb més de 700 participants

El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, ha rebut aquest dijous la visita de la cap del Departament de Gent Gran del Comú d’Escaldes-Engordany, Maria Lupiáñez, per a fer balanç dels Jocs de Gent Gran Activa, celebrats el passat 2 d’octubre en el marc del 13è Saló de la Gent Gran, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.
L’activitat, impulsada conjuntament pel Comú d’Escaldes-Engordany i el Comitè Olímpic Andorrà, va ser tot un èxit, amb més de 700 participants que van gaudir d’una jornada dedicada a l’esport, la salut i la convivència. Els Jocs van incloure diferents proves lúdiques i adaptades a totes les edats, amb l’objectiu de fomentar l’activitat física, el benestar i l’envelliment actiu.
Des del COA s’ha destacat la bona acollida i la participació massiva, que consoliden aquesta iniciativa com una cita de referència dins el calendari d’activitats per a la gent gran. Tant el Comitè Olímpic Andorrà com el Comú d’Escaldes-Engordany han coincidit a remarcar la importància de promoure hàbits saludables i espais de relació social a través de l’esport.