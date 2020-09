Balanç positiu del primer producte conjunt Andorra 3 Parks

Vallnord – Pal Arinsal, Naturlandia i Grandvalira fan una valoració positiva d’aquesta primera col·laboració conjunta en el llançament del passi d’activitats d’estiu, Andorra 3 Parks. El forfet ha estat disponible durant 44 dies i ha aconseguit la venda total de 159 talonaris. Aquesta unió ha permès promoure el destí Andorra i potenciar les activitats de lleure en família.

El passat mes de juliol els dominis de Vallnord – Pal Arinsal, Naturlandia i Grandvalira es van unir per crear el nou producte conjunt: Andorra 3 Parks. Les entitats fan una valoració positiva d’aquesta primera edició i alhora esperen que es pugui mantenir per a les temporades vinents.

El preu del llançament d’aquest forfet no consecutiu era de 49 € per unitat i podia adquirir-se via online o bé a les taquilles de qualsevol dels espais. Permetia accedir al telecabina de la Massana i un passi per kàrting a Vallnord – Pal Arinsal, a les dues activitats de Naturlandia, l’Airtrekk i al Parc d’Animals, i finalment a Grandvalira donava accés al telecabina de Canillo i incloïa un viatge al tobogan alpí Màgic Gliss del Mon(t) Magic Family Park.

Aquesta ha estat la primera vegada que les tres entitats ofereixen un producte conjunt a Andorra durant l’estiu. Després d’una primera valoració, aquest passi, es consolidarà per a les pròximes temporades d’estiu, podent ampliar en un futur l’oferta amb altres activitats. L’objectiu principal d’aquest producte és potenciar Andorra com a destí turístic, creant sinergies entre els principals actors turístics del país.