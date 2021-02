Balanç positiu del primer cap de setmana de l’Escola de Neu d’Encamp

El Comú d’Encamp ha fet un balanç positiu del primer cap de setmana de l’Escola de Neu, que es duu a terme concretament a la zona de Grau Roig. Enguany l’activitat s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies de la pandèmia i és per això que la trentena de grups esquiaran, fins a l’11 d’abril, un dels dos dies del cap de setmana i seran els familiars els que acompanyaran els infants fins al punt de trobada per iniciar l’activitat, cada setmana.

Avui diumenge ha estat el torn dels més grans, de 8 anys en endavant, amb l’horari de 10 h a 13 h, amb les modalitats d’esquí, surf de neu i freestyle. L’escola ha adaptat l’horari de manera que els alumnes ja han esmorzat abans de començar l’activitat, i per tant, s’evita el contacte en espais tancats.

Ahir dissabte van iniciar l’activitat els alumnes de 4 a 7 anys, dividits en grups reduïts. Els més petits van gaudir del jardí de neu i els més grans ja van fer les primeres baixades, curiosament amb la neu marronosa conseqüència de la calima.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha explicat que “hem donat resposta a les famílies que van manifestar l’interès per inscriure’s a l’Escola de Neu i hem aplicat mesures preventives que condicionen el desenvolupament habitual, però asseguren l’organització i garanteixen la seguretat per als infants”. El conseller ha volgut agrair la col·laboració de les famílies per assegurar el bon funcionament, i de tot l’equip de monitors i organització per l’adaptació al nou funcionament.

El conseller de Joventut i Esports ha valorat molt positivament el desenvolupament del primer cap de setmana que s’ha desenvolupat conjuntament amb els monitors de l’Ski & Mountain Academy de Grandvalira.

L’escola de Neu s’organitza a la parròquia des de l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport, i en especial de les diferents modalitats d’esquí, entre els infants de 4 a 14 anys a un preu més assequible per a les famílies residents a la parròquia.