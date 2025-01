Balanç “molt positiu” de les activitats de Nadal a la Seu

La cavalcada de Reis a la Seu (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet una valoració molt positiva de la seixantena d’activitats nadalenques que s’han organitzat aquestes darreres setmanes en el marc del programa El Món Màgic de les Muntanyes. L’extensa oferta es va completar aquest diumenge passat amb una multitudinària benvinguda als Reis d’Orient.

La tinent d’alcalde i regidora de Festes, Christina Moreno, ha expressat públicament l’agraïment a tothom qui s’ha implicat en qualsevol de les propostes i creu que el Món Màgic ja ha esdevingut “molt més que un conjunt d’activitats”, perquè és “un eix vertebrador que fa que durant les vacances de Nadal la Seu sigui un escenari de màgia, històries, moments en família o moments amb els amics i amigues”. Per tot plegat, des de l’Ajuntament es vol que aquesta marca local, consolidada des de ja fa dues dècades, “representi sobretot la idea de compartir i que la Seu sigui un espai de compartir”.

Sobre la cavalcada de Reis, Moreno ha agraït “moltíssim” la col·laboració de les més de 300 persones que l’han fet possible i creu que enguany ha estat “magnífica”. La regidora recorda que enguany s’ha fet una inversió per a dotar aquest acte d’unes noves carrosses, tant a la Seu com a la rebuda que es va fer dilluns a Castellciutat, i això ha permès que al recorregut de diumenge hi hagués un total de 22 carrosses participant-hi. També valora la resposta de la població en general “perquè hi van assistir milers de persones, a veure la cavalcada i després a donar la carta als Reis d’Orient”.

En una entrevista de balanç a RàdioSeu, la responsable de Festes de la ciutat ha destacat que, de fet, hi ha hagut bona afluència de públic a gairebé totes les activitats previstes. Entre les que han congregat més persones hi ha una de les novetats d’enguany: el nou Pessebre Vivent, que s’ha representat durant dos caps de setmana -abans i després del dia de Nadal- a diversos indrets del carrer dels Canonges, el Pati Palau i el conjunt de la Catedral.

Christina Moreno apunta que abans de l’inici d’aquesta proposta ja sabien “que n’hi havia moltes ganes” i que despertava expectació per ser una novetat, però remarca que “el fet que esgotessin les entrades i que, a més més, les persones que hi van anar en van sortir molt contentes, és una gran satisfacció”. Per això, confia que el Pessebre Vivent tindrà continuïtat l’any vinent. En aquesta primera experiència hi han passat unes 1.600 persones, que han omplert tots els passis previstos per als quals hi havia un límit de 200 visitants per passi.

Una altra de les activitats més concorregudes, per les mateixes dates, ha estat la representació ‘El Rescat dels Minairons’, que ha omplert el Teatre de La Salle en les quatre sessions que es van fer els dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, organitzades per l’Escola de Teatre de la Seu. Moreno en valora especialment “les moltes persones que hi participen” i el concepte de teatre comunitari que comporta, amb la implicació de col·lectius com l’Escola Municipal de Música, el Centre Claror i el Club Social El Picot.

L’esport també ha aportat un any més una de les cites més multitudinàries: la cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet, organitzada actualment pel Servei Municipal d’Esports, que enguany s’ha seguit consolidant com la gran trobada de comiat de l’any a la ciutat i com una de les curses d’aquesta mena més concorregudes de tot l’interior de Catalunya. I és que enguany s’ha assolit una xifra de més de 2.100 participants.

A tot plegat s’hi han afegit moltes més propostes lúdiques, culturals o festes, algunes d’elles de petit o mitjà format i impulsades tant per l’Ajuntament com per entitats, col·lectius, empreses o agrupacions de comerciants. Des de la regidoria de Festes conclouen que “enguany el Món Màgic de les Muntanyes ha estat molt especial”.