Baixes temperatures tant a Andorra com a Catalunya on pot nevar en cotes baixes

A partir del dilluns l’arribada d’una massa d’aire fred d’origen àrtic portarà, a Andorra, un descens del termòmetres, podent deixar un dia de Reis gèlid. Unes temperatures que quedaran negatives a bona part del Principat. El vent, de nord, també augmentarà. De cara al dimecres, dia 7 de gener, les mínimes seran molt fredes, però amb la presència del sol les màximes es normalitzaran, segons pronostica el Servei Meteorològic Nacional (SMN).
A Catalunya s’accentua la previsió de fred intens i es manté l’alerta per nevades a cotes baixes
Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), per la previsió de pluja gelant i neu a cotes baixes a partir de la nit d’aquest diumenge, 4 de gener i fins la nit del dilluns, dia 5. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha rebaixat la probabilitat d’acumulació de gruixos, però manté la previsió de nevades que es poden produir a cota 0 metres, especialment a la Depressió Central i Prelitoral Central i Sud.
En concret, la cota de neu pot ser entre 0–200 m a Ponent i Terres de l’Ebre, i 400–800 m a la Catalunya Central i nord-est. Els gruixos seran en general discrets, majoritàriament enfarinades, amb màxims localment de 4–5 cm en zones elevades del nord-est. Es destaca que la neu que quedi a terra persistirà diversos dies atès la baixada generalitzada de temperatures, i es podrà formar glaç.
Els Bombers de la Generalitat han activat un reforç de personal per a fer front al previsible increment de serveis relacionats amb l’episodi NEUCAT per a aquest diumenge i dilluns.
En aquest sentit, a les regions on es preveu aquest episodi s’obriran parcs de Bombers Voluntaris, es reforça el personal dels parcs de Bombers professionals, s’enforteix l’estructura de comandament amb un sotscap de coordinació territorial més a cada regió i a les Sales de Control Territorial es garanteix un TEOC (Tècnic Especialista Operador de Control) més. Això serà a les Regions d’Emergència Centre, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.
Pel que respecta a la Sala Central de Bombers, es reforça la presència de TEOC a la Sala, s’incrementa el personal a les bases GRAE i GRAF i es garanteixen totes les posicions de suport necessàries per a aquest episodi.
Davant l’avís de neu a partir d’avui diumenge al vespre, el Servei Català de Trànsit alerta que hi poden haver afectacions viàries especialment al centre i oest de Catalunya. Les carreteres que potencialment es poden veure afectades són:
- Eix Prepirinenc/C-26
- Eix C‑25/A‑2
- Les vies perpendiculars: C-17, C-16, C-14, C-13, C-1412
- Xarxa secundària d’aquestes zones
Es demana també màxima precaució per gel a la carretera a partir del dilluns, dia 5 de gener.
Fred intens els propers dies
El que cada cop pren més forma és la previsió de temperatures molt baixes durant els propers dies. L’SMC preveu que les temperatures mínimes seran generalitzadament sota zero a la Catalunya Central i Prelitoral, amb valors de fins a –8 ºC, i fins a –12 ºC o inferiors al Pirineu. Al Litoral, les mínimes se situaran al voltant dels 0 ºC, amb possibles glaçades puntuals.
Protecció Civil de la Generalitat ha informat als municipis demanant-los que tinguin previstos espais adequats per si cal traslladar les activitats a l’exterior previstes. També que s’identifiqui a les persones més vulnerables i els grups de risc, com nadons, gent gran o persones amb malalties cardiorespiratòries, persones sense llar, o persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
Amb fred intens es recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada. També cal extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, i garantir sempre una correcta ventilació.
Consultar els consells de Protecció Civil davant els episodis de fred.