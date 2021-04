Baixen els casos actius de coronavirus, que ara són 77, i els indicadors d’evolució a la Seu d’Urgell

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té avui dilluns 77 casos actius de coronavirus, tretze menys que dilluns passat, quan n’hi havia 90. De la xifra actual, tan sols 3 contagiats estan ingressats al Sant Hospital (-4), mentre que els 74 restants fan la quarantena als respectius domicilis. També estan aïllats 252 contactes directes d’aquests positius, una vuitantena menys que ara fa una setmana, quan n’hi havia 334.

Del total de veïns confinats, 130 són de l’àmbit educatiu. I és que ara hi ha 7 grups escolars confinats, que representen 120 alumnes (+35 respecte de dilluns passat) i 10 docents (+4). No hi ha cap grup extraescolar aïllat. D’altra banda, aquesta darrera setmana no hi ha hagut cap defunció per COVID-19 al Sant Hospital. Des de l’inici de la segona onada, l’agost passat, 23 persones han perdut la vida pel coronavirus al centre mèdic urgellenc, que paral·lelament ha donat 98 altes a pacients que han superat la malaltia.

Els indicadors d’evolució a nivell local també han baixat aquest cap de setmana, tot i que algun d’ells està ara per damunt de la dada d’ara fa set dies. Es tracta concretament del risc de rebrot, que a la Seu és a 754 punts (+114 respecte de dilluns passat); i a l’Alt Urgell, a 888 (160). En canvi, la velocitat de reproducció del virus (Rho7) a nivell local està ara a 1,25 (-0,07); i a nivell comarcal, a 1,41 (-0,04). També ha baixat el percentatge de positivitat dels nous tests, que tot i mantenir-se alt se situa a l’11,49% (-2,66).