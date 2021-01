Baixen el risc de rebrot i la Rho7 a la Seu, però repunten a l’Alt Pirineu i Aran

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell té aquest dimarts tres ingressats per coronavirus, un més que el dia anterior. Des del centre mèdic han constatat aquest començament de setmana un augment del nombre de nous positius i el percentatge de contagis detectats en els nous tests es manté estable i ara és del 12,58%; és a dir, que un de cada 8 tests surt positiu.

Tot i això, les darreres hores a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu han baixat tant el risc de rebrot, que ara ja és a 620 punts (-89 respecte d’ahir) i la velocitat de reproducció del virus, que ja és a tocar del límit recomanat, concretament a 1,03 (-0,14), quan la setmana passada superava àmpliament els dos punts. Per contra, aquests dos indicadors han augmentat lleugerament al conjunt de l’Alt Urgell, on ara estan respectivament a 760 i a 1,35.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la notícia del dia és que ja s’ha superat els 4.000 contagis registrats des que el mes de març passat hi va arribar la pandèmia. El 2020 ja es va tancar a prop d’aquesta xifra, i avui dimarts Salut ha notificat 40 nous positius, cosa que eleva l’acumulat dels darrers mesos a un total de 4.016. A nivell més concret, a l’Aran s’ha detectat 27 casos en dos dies (19 dilluns i 8 dimarts).

Paral·lelament, les darreres hores a la regió pirinenca han repuntat el risc de rebrot (ara a 935) i la Rho7, que després de situar-se ahir per sota del límit (0,99) aquest dimarts torna a estar per damunt, a 1,20. En les dades hi segueix influint decisivament la situació de la Cerdanya, on ambdós indicadors estan respectivament a 2.428 i a 1,13.

En canvi, al Pallars Sobirà, el Jussà i l’Alta Ribagorça, l’aparició de nous casos els darrers dies ha estat força baixa i de moment mantenen una situació òptima, tot i que el risc també hi ha augmentat aquest començament de setmana.

D’altra banda, als quatre hospitals pirinencs hi ha un total de 26 ingressats (-1), dels quals 17 són a l’Hospital de Cerdanya (dos més que ahir).