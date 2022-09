Baixada progressiva de l’ocupació hotelera a mesura que avança setembre

Com era previsible i com ja ha succeït en anys anteriors, a mesura que va avançant el mes de setembre, l’ocupació hotelera va baixant al Principat. Aquesta darrera setmana, del 19 al 25 de setembre, l’ocupació registrada entre la suma de tots els dies ha estat del 45,02%. Els professionals del sector indiquen que l’ocupació de cap de setmana, és a dir, de dues nits, està sent encara “força correcte”.

Aquestes són les dades quant a l’ocupació hotelera del mes de setembre facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA):