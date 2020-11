Baixa un 20% la delinqüència a causa de la pandèmia

Els delictes relacionats amb el tràfic i consum de drogues han baixat el darrer any un 19%, segons la memòria de la fiscalia general presentada durant l’ obertura de l’any judicial. S’han obert 4.992 causes penals, un 19% menys que en l’exercici anterior, el 34% de les quals va ser contra el patrimoni. Tanmateix s’ha avançat que ben aviat es començarà a treballar en l’elaboració del codi de procediment penal.

Gairebé un 20% menys de delictes relacionats amb el tràfic i consum de drogues el darrer any. És una xifra que la fiscalia ha fet pública durant l’obertura de l’any judicial. Es deu sobretot al confinament arran del coronavirus que va impedir l’accés de persones foranes i, per tant, es dificultava el trànsit d’aquest tipus de substàncies, com especificava el fiscal general, Alfons Alberca.

Malgrat això, Alberca ha remarcat la seva preocupació, ja que, segons ha explicat, “si es treu el percentatge i es fa la ràtio, es manté el mateix nivell de delinqüència”. “No hi ha una diferència substancial amb altres anys”. A més, ha assenyalat que “hi ha hagut confiscacions més importants en quanties”.

En total es van obrir 4.992 causes penals, gairebé un 19% menys que en l’exercici anterior, el 34,85% de les quals va ser contra el patrimoni, el 24,93% contra la salut i el 19,93% contra les persones.

D’altra banda s’ha anunciat que a principi d’any es començarà a treballar el codi de procediment penal, que en opinió de la fiscalia hauria de tipificar delictes que en aquests moments no figuren en l’ordenament jurídic andorrà, però que són presents a Europa. Per exemple, l’enriquiment patrimonial dels funcionaris, ha comentat Alberca.

L’obertura de l’any judicial s’ha dut a terme entre estrictes mesures de seguretat motivades per la pandèmia. De fet, la presència de personalitats s’ha reduït considerablement, així com l’accés de la premsa.