Baixa la incidència de la COVID-19 a la Seu i l’Alt Urgell

La incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell continua la tendència a la baixa. El Sant Hospital no té cap ingressat per coronavirus i el percentatge de positius als nous tests és de tan sols un 0,42%.

A la capital urgellenca, la velocitat de transmissió del virus (Rho7) ha baixat fins a 0,42 (-0,13) i segueix molt per sota del límit recomanat d’1. El risc de rebrot (EPG) és a 26 punts (-69 respecte de dilluns passat). Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs també han baixat i ara estan respectivament a 0,22 i a 14.

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la velocitat de transmissió del virus és de 0,56 i el risc de rebrot de 30. El percentatge de positius és d’1,34% i hi ha dos ingressats.

Canvis en els punts de vacunació



En relació amb la vacunació, la població que ha rebut la primera dosi es manté semblant a la setmana passada, en 13.340 habitants (un 67,2% de l’Alt Urgell), mentre que han augmentat lleugerament els que ja tenen la pauta completa, que són 11.072 (64.6%). El percentatge més baix es troba entre els joves de 20 a 34 anys, al voltant del 54,1%, que són superats fins i tot per la franja de 16 a 19 anys, on ja arriben al 66,6%, i per la dels 12 als 15 (61,7%). A l’altre extrem, la protecció entre els majors de 80 anys ja ha assolit el 90%.

Tenint en compte l’alt índex de vaccinació, la Pista Polivalent de la zona esportiva de la Seu d’Urgell deixarà de ser punt habilitat per vacunar a partir de la setmana que ve. Les dosis s’administraran únicament al mòdul instal·lat a la plaça de Soldevila, al costat del Centre Cívic El Passeig. Les persones que encara no s’hagin vacunat poden fer-ho de dilluns a divendres amb cita prèvia a través de www.vacunacovidsalut.cat o sense hora reservada de 9 a 14 h a la Pista Polivalent (fins la setmana que ve) i de 16 a 19 h al mòdul de plaça de Soldevila.

Flexibilització del règim de visites als pacients de la FSH

Arran de la disminució dels casos de COVID-19 que requereixen ingrés i la davallada de la transmissió comunitària de la malaltia, així com l’elevat percentatge de població vacunada, a partir d’aquesta setmana també s’ha començat a flexibilitzar el règim de visites als pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital per malalties agudes. Així, una persona, preferiblement vacunada i sempre la mateixa per a cada pacient ingressat, pot accedir a la planta d’hospitalització en horari de 13 a 17 hores.

Com a novetat, per entrar a la planta cal presentar una targeta de control d’accés, que s’ha de demanar a Admissions i s’ha de retornar en sortir del centre hospitalari. Des del Sant Hospital es recorda que no es permetran les visites “si presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 en les darreres dues setmanes”.